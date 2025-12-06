Protesti u Šidu i Nišu: Grupa studenata pešačila od Sremske Mitrovice do Šida

Protesti su danas organizovani u Šidu i u Nišu.

Protest "Srem nije nem" održava se u Šidu, na dan oslobođenja tog mesta u Drugom svetskom ratu. Na protest je stigla i grupa studenata i srednjoškolaca koja je peške došla iz Sremske Mitrovice. Duž rute su im se pridružili stanovnici mesta kroz koja su prošli, a u Kuzminu su dobili i podršku poljoprivrednika koji su se traktorima priključili koloni. "Situacija u Srbiji je poznata, a tako je i u Šidu. Neki od problema ovde su da je Šid najsiromašnija opština u celom