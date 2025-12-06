Šef poljske diplomatije predložio Masku da odleti na Mars, jer "tamo nema cenzure nacista"

Mask je posle kazne od 120 miliona evra koju njegova mreža Iks mora da plati zbog kršenja propisa u EU prvo pozvao na likvidaciju Unije i povratak suvereniteta državama članicama, a posle je u drugoj poruci upitao koliko vremena je ostalo do propasti EU. “Odleti na Mars.

Tamo nema cenzure nacističkih pozdrava”, reagovao je na to pitanje, isto na mreži Iks, šef poljske diplomatije i vicepremijer Šikorski, aludirajući na to što je Mask na taj (nacistički) način podigao ruku tokom inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa. Pre toga Šikorski je danas, povodom ruskih pohvalnih reakcija na prvu Maskovu poruku o likvidaciji EU i povratku suvereniteta državama članicama, poručio da je sada jasno i onima koji možda još sumnjaju čemu