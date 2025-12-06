Šef poljske diplomatije predložio Masku da odleti na Mars, jer tamo nema cenzure nacista

Radio sto plus pre 1 sat
Šef poljske diplomatije predložio Masku da odleti na Mars, jer tamo nema cenzure nacista

Mask je posle kazne od 120 miliona evra koju njegova mreža Iks mora da plati zbog kršenja propisa u EU prvo pozvao na likvidaciju Unije i povratak suvereniteta državama članicama, a posle je u drugoj poruci upitao koliko vremena je ostalo do propasti EU. “Odleti na Mars.

Tamo nema cenzure nacističkih pozdrava”, reagovao je na to pitanje, isto na mreži Iks, šef poljske diplomatije i vicepremijer Šikorski, aludirajući na to što je Mask na taj (nacistički) način podigao ruku tokom inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa. Pre toga Šikorski je danas, povodom ruskih pohvalnih reakcija na prvu Maskovu poruku o likvidaciji EU i povratku suvereniteta državama članicama, poručio da je sada jasno i onima koji možda još sumnjaju čemu
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Šef poljske diplomatije predložio Masku da odleti na Mars, jer tamo nema cenzure nacista

Šef poljske diplomatije predložio Masku da odleti na Mars, jer tamo nema cenzure nacista

Beta pre 1 sat
Mask traži ukidanje EU zbog kazne koju je dobio: Šef poljske diplomatije mu predlaže da ide na Mars, jer „tamo nema cenzure…

Mask traži ukidanje EU zbog kazne koju je dobio: Šef poljske diplomatije mu predlaže da ide na Mars, jer „tamo nema cenzure nacista“

Nova pre 59 minuta
Šef poljske diplomatije predložio Masku da odleti na Mars, jer "tamo nema cenzure nacista"

Šef poljske diplomatije predložio Masku da odleti na Mars, jer "tamo nema cenzure nacista"

N1 Info pre 1 sat
Ilon Mask pozvao na ukidanje EU zbog kazne izrečene Iks-u

Ilon Mask pozvao na ukidanje EU zbog kazne izrečene Iks-u

Nedeljnik pre 2 sata
Ilon Mask pozvao na ukidanje Evropske unije

Ilon Mask pozvao na ukidanje Evropske unije

N1 Info pre 2 sata
Ilon Mask pozvao na ukidanje Evropske unije zbog kazne Iksu

Ilon Mask pozvao na ukidanje Evropske unije zbog kazne Iksu

Novi magazin pre 1 sat
Mask žestoko udara na EU i preti ukidanjem: Eskalirao skandal oko "X", Rusi odabrali stranu

Mask žestoko udara na EU i preti ukidanjem: Eskalirao skandal oko "X", Rusi odabrali stranu

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EUPoljskaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Sastanak zakazan za ponedeljak Makron sa Zelenskim i evropskim liderima, evo šta je cilj susreta

Sastanak zakazan za ponedeljak Makron sa Zelenskim i evropskim liderima, evo šta je cilj susreta

Blic pre 29 minuta
Tinejdžer (19) umro zatrpan lavinom Užas u Triolu: Spasioci pronašli još jednu osobu pod snegom

Tinejdžer (19) umro zatrpan lavinom Užas u Triolu: Spasioci pronašli još jednu osobu pod snegom

Blic pre 14 minuta
"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

Blic pre 4 minuta
Zemljotres pogodio balkansku zemlju Osetio se u nekoliko gradova, bilo je i naknadnih potresa

Zemljotres pogodio balkansku zemlju Osetio se u nekoliko gradova, bilo je i naknadnih potresa

Blic pre 39 minuta
Prekretnica za Savez Sara Vagenkneht?

Prekretnica za Savez Sara Vagenkneht?

Danas pre 34 minuta