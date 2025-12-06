Udar na škaljarski klan u Beogradu: Pali visokopozicionirani kriminalci sa Interpolove poternice (FOTO)(VIDEO) Beograd – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su večeras u Beogradu dve osobe za koje se sumnja da su visokopozicionirani pripadnici škaljarskog klana. Kako je saopštio MUP, uhapšeni su I. T. (1993) i V. U. (1987), za kojima su bile raspisane Interpolove