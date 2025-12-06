Crna Gora će u četvrtfinale, Srbija neprepoznatljiva (RTS 1)

Rukometašice Srbije sastaju se sa selekcijom Crne Gore u poslednjem meču druge faze Svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 15.30 uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. Najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

58' Srbija - Crna Gora 16:31 Poslednja dva minuta Srbija će provesti sa igračicom manje što znači da gol Anastasije Marsenić za selekciju Crne Gore možda neće biti poslednji. 53' Nema kraja... 15:29 Atingre brani i brani, golman Crne Gore blizu je 20. odbrani na meču. Srbija izgleda sve lošije i lošije. 50' Srbija sve lošija - 14:27 Srbija je bez samopouzdanja na ovom meču. Crnogorke su davno rešile pitanje pobednika meča, a sada igraju da upišu što ubedljiviju