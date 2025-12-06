Skrobić: Najgore kad je najpotrebnije, ništa nije funkcionisalo

Rukometašica Srbije Jovana Skrobić istakla je posle poraza od Crne Gore da igračice nisu uspele da se saberu na terenu.

Rukometašice Srbije okončale su učestvovanje na Svetskom prvenstvu, porazom od Crne Gore 32:16 u odlučujućem duelu druge faze za plasman u četvrtfinale. "Kad je bilo najpotrebnije mi nismo bile prave i na nivou. Ne znam šta nam se desilo i zašto je to tako, ali nismo uspele da se saberemo na terenu i odgovorimo izazovu koji je bio ispred nas", rekla je Jovana Skrobić. "Nije bio problem samo početak meča, generalno ništa nije funkcionisalo kako treba i sve što smo