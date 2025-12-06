Evroliga oduševljena Zvezdom, reakcija Jana Veselog dok Delije skaču u grotlu Arene obilazi Evropu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras od Barselone rezultatom 89:79 u utakmici 14. kola Evrolige, a na samom početku susreta u prvom planu su bili navijači domaćeg tima.

I ovog puta Delije su do poslednjeg mesta ispunile Arenu i poslale lepu sliku sa početka meča. U jednom momentu, kameru su "uhvatili" i Jan Veseli kako tokom intoniranja himne Evrolige gleda u čudu ka tribinama. Pogledajte scenu sa početka meča Zvezda – Barselona i reakciju Jana Veselog: (Telegraf.rs)