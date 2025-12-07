Uživo uništeno neprijateljsko oružje, hitno se oglasila Moskva

Danas je1.383. dan rata u Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je razgovarao telefonom sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom o okončanju rata u Ukrajini.

Naglasio je da je Kijev odlučan da nastavi iskrenu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se zaista uspostavio mir. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije objavilo je da su evropske zemlje od 2022. do 2025. godine izgubile oko 1,6 biliona evra zbog sankcija koje su uvele protiv Moskve. BLOG UŽIVO: Moskva: Tokom noći oboreno 77 ukrajinskih dronova Ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile su 77 ukrajinskih dronova lansiranih tokom noći, saopštilo je