Uživo uništeno neprijateljsko oružje, hitno se oglasila Moskva

Alo pre 7 minuta
Danas je1.383. dan rata u Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je razgovarao telefonom sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom o okončanju rata u Ukrajini.

Naglasio je da je Kijev odlučan da nastavi iskrenu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se zaista uspostavio mir. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije objavilo je da su evropske zemlje od 2022. do 2025. godine izgubile oko 1,6 biliona evra zbog sankcija koje su uvele protiv Moskve. BLOG UŽIVO: Moskva: Tokom noći oboreno 77 ukrajinskih dronova Ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile su 77 ukrajinskih dronova lansiranih tokom noći, saopštilo je
Peskov: Skidanje Rusije sa liste „direktnih pretnji" SAD pozitivan korak

Politika pre 12 minuta
Zelenski: Imao sam značajan razgovor sa Trampovim timom; Rusija: Evropa zbog sankcija izgubila oko 1,6 biliona evra

RTS pre 42 minuta
"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

Blic pre 7 sati
U Nemačkoj masovna krađa korišćenog ulja za kuvanje: Da spreče lopove, stavljaju i GSP na kante

Radio 021 pre 12 minuta
Tramp dobio nagradu za mir

Radio 021 pre 12 minuta
Nemačka uvodi dobrovoljni vojni rok: Trajaće šest meseci, plata 2.600 evra

Radio 021 pre 12 minuta
Ilon Mask nakon što je kažnjen sa 120 miliona evra: EU treba ukinuti

Radio 021 pre 12 minuta
Pred punim stadionom: Dečak od 13 godina u Avganistanu javno pogubio ubicu svoje porodice

Radio 021 pre 12 minuta