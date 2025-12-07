"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

Blic pre 1 sat
"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje
Zelenski će posetiti London radi razgovora sa liderima evropskih zemalja o mirovnim pregovorima Zelenski je dodao da čeka Umerova i generala Hnatova sa detaljnim izveštajem Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je razgovarao telefonom sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom o okončanju rata u Ukrajini. Zelenski je naveo da su u razgovoru učestvovali i sekretar Saveta za nacionalnu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

„Treba zdrobiti rusku ratnu ekonomiju“: Dva poteza mogu da nateraju Putina da prekine rat

„Treba zdrobiti rusku ratnu ekonomiju“: Dva poteza mogu da nateraju Putina da prekine rat

Nova pre 1 sat
Granatiran Herson – četvoro stradalo, 10 povređenih; Tramp Mlađi: Ukrajina može da izgubi podršku SAD

Granatiran Herson – četvoro stradalo, 10 povređenih; Tramp Mlađi: Ukrajina može da izgubi podršku SAD

RTS pre 1 sat
"Možda ćemo morati da obaramo ruske avione": Predsednik NATO države zapretio Moskvi da će preduzeti ozbiljnije akcije

"Možda ćemo morati da obaramo ruske avione": Predsednik NATO države zapretio Moskvi da će preduzeti ozbiljnije akcije

Kurir pre 12 minuta
Na granici ludila: Češki predsednik poručio da se bliži trenutak "obaranja ruskih aviona"

Na granici ludila: Češki predsednik poručio da se bliži trenutak "obaranja ruskih aviona"

Pravda pre 1 sat
"Obaraćemo ruske avione i dronove": Ovakvu pretnju Putin nije dobio od početka rata u Ukrajini

"Obaraćemo ruske avione i dronove": Ovakvu pretnju Putin nije dobio od početka rata u Ukrajini

Mondo pre 1 sat
Uživo uništeno neprijateljsko oružje, hitno se oglasila Moskva

Uživo uništeno neprijateljsko oružje, hitno se oglasila Moskva

Alo pre 1 sat
Uživo "Situacija je kritična"; Udar na Harkov: Broje se mrtvi

Uživo "Situacija je kritična"; Udar na Harkov: Broje se mrtvi

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaLondonVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

"Evropa će biti izbrisana" Trampov skandalozni dokument izazvao gnev, jedna stvar o Putinu najviše zabrinjava, odmah reagovala…

"Evropa će biti izbrisana" Trampov skandalozni dokument izazvao gnev, jedna stvar o Putinu najviše zabrinjava, odmah reagovala Moskva: "Slaže se sa našom vizijom"

Blic pre 1 minut
Sećanje na porodicu Zec: Komemoracija ubijenima u Zagrebu 1991.

Sećanje na porodicu Zec: Komemoracija ubijenima u Zagrebu 1991.

Danas pre 2 minuta
Andrea i Marijan izrešetani zbog jedne kobne greške?! Isplivali novi detalji stravičnog ubistva koje je potreslo Balkan…

Andrea i Marijan izrešetani zbog jedne kobne greške?! Isplivali novi detalji stravičnog ubistva koje je potreslo Balkan: Prijavila supruga za nasilje, on oslobođen

Blic pre 2 minuta
Godišnjica brutalne likvidacije porodice Zec: Održana komemoracija za Mihajla, Mariju i ćerku Aleksandru

Godišnjica brutalne likvidacije porodice Zec: Održana komemoracija za Mihajla, Mariju i ćerku Aleksandru

Blic pre 36 minuta
Voda u Luvru: Oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

Voda u Luvru: Oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

Danas pre 1 sat