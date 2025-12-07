Rusi bacili bombu na sopstveni grad?! Zasuli Ukrajinu projektilima, žestoko bombardovali ovaj deo zemlje, ali su možda napravili kobnu grešku! (video)

Blic pre 45 minuta
Rusi bacili bombu na sopstveni grad?! Zasuli Ukrajinu projektilima, žestoko bombardovali ovaj deo zemlje, ali su možda…

Gradonačelnik Kremenčuga je rekao da je došlo do prekida u snabdevanju strujom, vodom i grejanjem Ova oblast je pre rata imala 215.000 stanovnika Ruske snage su tokom noći 6. decembra izvele veliki napad na centralni ukrajinski grad Kremenčuk, saopštili su zvaničnici.

Istovremeno, objavljene su informacije da je Rusija slučajno pogodila sopstveni grad Belgorod, gde se čula eksplozija. Eksplozije su se čule u gradu oko 1:30 časova po lokalnom vremenu, dok je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo na nalet nadolazećih raketa i dronova. Prema navodima, ka gradu je ispaljeno više hipersoničnih raketa " kinžal", kao i desetine ruskih dronova. Gradonačelnik Kremenčuka, Vitalij Malecki, izjavio je da je došlo do prekida u
UkrajinaRusija

