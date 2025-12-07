Da li od januara stižu "plave koverte": Obavezni vojni rok za sada samo u najavama, ali i u budžetu

Najavljeno na sva zvona još 2024. godine, služenje obaveznog vojnog roka kasni već godinu dana.

Prema poslednjoj izjavi ministra odbrane Bratislava Gašića, trebalo bi da počne početkom sledeće godine – u januaru ili martu, a za to su prvi put i opredeljena sredstva u budžetu. Država je zajedno sa budžetom za 2026. godinu usvojila i izmene tri zakona koji se tiču Vojske Srbije, ali nijedna od njih se ne odnosi na vraćanje obaveznog vojnog roka, pa ostaje neizvesno da li će ga biti i naredne godine. U međuvremenu buduće „guštere“ i njihove roditelje muči niz