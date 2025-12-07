Stanje na putevima: Oprez zbog promenljivog vremena i magle

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Izvor: Beta
Stanje na putevima: Oprez zbog promenljivog vremena i magle

Vozače očekuju uobičajene promenljive vremenske prilike, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Upzorio je da su u ovom periodu češće saobraćajne nezgode zbog nedostatka dnevne svetlosti, neprilagođene brzine, posebno u popodnevnim satima zbog pojačanog saobraćaja.Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima. Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju tri sata. Izvor: Beta
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

AMSS upozorava: Oprez zbog magle i smanjene vidljivosti, kamioni i dalje čekaju tri sata na Batrovcima

AMSS upozorava: Oprez zbog magle i smanjene vidljivosti, kamioni i dalje čekaju tri sata na Batrovcima

Serbian News Media pre 20 minuta
Oprez zbog promenljivog vremena i magle

Oprez zbog promenljivog vremena i magle

Nova pre 1 sat
AMSS: Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju do tri sata

AMSS: Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju do tri sata

Euronews pre 1 sat
AMSS: Oprez zbog promenljivog vremena i magle

AMSS: Oprez zbog promenljivog vremena i magle

Danas pre 1 sat
Čeka se i do tri sata Oglasio se AMSS, evo na kom graničnom prelazu su najveće gužve

Čeka se i do tri sata Oglasio se AMSS, evo na kom graničnom prelazu su najveće gužve

Alo pre 2 sata
Zadržavanje samo na ovom prelazu Presek stanja na putevima tokom večeri, evo šta je saopštio AMSS

Zadržavanje samo na ovom prelazu Presek stanja na putevima tokom večeri, evo šta je saopštio AMSS

Kurir pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSSstanje na putevima

Regioni, najnovije vesti »

InfoKG 7 dana: Eksplozija, strani radnici, poslovni prostor od 2,4 miliona €, poskupljuje voda, preminuo Veroljub Trifunović…

InfoKG 7 dana: Eksplozija, strani radnici, poslovni prostor od 2,4 miliona €, poskupljuje voda, preminuo Veroljub Trifunović, studentske sobe...

InfoKG pre 21 minuta
Vrhovno javno tužilaštvo najavilo tužbe protiv Informera i Kurira

Vrhovno javno tužilaštvo najavilo tužbe protiv Informera i Kurira

Glas Zaječara pre 0 minuta
JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA NEDELjU

JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA NEDELjU

Gradski portal 018 pre 15 minuta
AMSS upozorava: Oprez zbog magle i smanjene vidljivosti, kamioni i dalje čekaju tri sata na Batrovcima

AMSS upozorava: Oprez zbog magle i smanjene vidljivosti, kamioni i dalje čekaju tri sata na Batrovcima

Serbian News Media pre 20 minuta
Pauliana Pimentel donosi „Narcizam malih razlika“

Pauliana Pimentel donosi „Narcizam malih razlika“

Ozon press pre 6 minuta