Stanje na putevima: Oprez zbog promenljivog vremena i magle

Vozače očekuju uobičajene promenljive vremenske prilike, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Upzorio je da su u ovom periodu češće saobraćajne nezgode zbog nedostatka dnevne svetlosti, neprilagođene brzine, posebno u popodnevnim satima zbog pojačanog saobraćaja.Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima. Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju tri sata. Izvor: Beta