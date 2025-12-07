Radnički 1923 spreman za veliki izazov: Crveni na „Čika Dači“ dočekuju Partizan u derbiju kola

Na stadionu „Čika Dača“ danas će sve oči biti uprte ka crvenima – Radnički 1923 dočekuje Partizan u meču 18. kola Mocart Bet Super lige Srbije, koji počinje u 15 časova. Kragujevački superligaš duel dočekuje u dobrom trenutku, nakon važnog trijumfa nad Mladošću iz Lučana koji je dodatno učvrstio atmosferu u svlačionici i povratio samopouzdanje ekipi.

Za Radnički, utakmica ima izuzetno visok ulog. Tim je podigao formu, igra na svom terenu, pred navijačima koji tradicionalno prave veliku razliku na „Čika Dači“, i ulazi u susret sa jasnim ciljem – da se ravnopravno suprotstavi favorizovanom rivalu i pokuša da osvoji bodove koji bi mogli značajno da utiču na poziciju na tabeli. Partizan u Kragujevac stiže nakon ubedljive pobede nad Javorom (4:0) i pozicije drugoplasiranog tima lige, ali istorija duela svedoči da