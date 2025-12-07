Kad tradicija postane preduzetništvo! Ako ovo znate da radite, možete i dobro da naplatite: Nije potrebno ulaganje, samo precizna ruka (foto)

Istorija kaže da je vez na platnu uvek bio deo srpske tradicije, a „Pohvala knezu Lazaru" ispisana zlatnim nitima najpoznatiji je zlatovez koji je 1402. godine izvezla monahinja Jefimija.

Tu dekorativnu tehniku savladale su i žene iz Etno centra na radionicama u organizaciji Eno mreže i Ministarstva kulture. Iako iskusne i vešte u drugim tehnikama veza, žene iz Etno centra ističu da je zlatovez ipak nešto posebno. „Radila sam nešto, ali nije baš ovako. Specifičnost je što se radi u jednu stranu, bar sam ja tako shvatila. Teže je malo dok navikneš, posle više nije“, rekla je Danijela Petrović, iz Udruženja Etno centar iz Knjaževca. „Ovo je neko novo