Najveća zaplena kokaina za dve decenije: Američka obalska straža otkrila više od devet tona droge (video)

Kurir pre 11 minuta  |  CBS News
Američka obalska straža zaplenila je više od devet tona kokaina sa jednog broda, čime je oboren rekord u najvećoj zapleni droge na moru u poslednjih 18 godina, saopštili su zvaničnici.

Zaplenjeni kokain je pronađen tokom operacija u Istočnom Pacifiku, koje su deo operacije "Pacifička zmija", koju je pokrenula administracija predsednika SAD Donalda Trampa kako bi se sprečio protok ilegalnih droga kroz Pacifik, prenosi CBS News. Zaplenu je izvršila posada broda ''Munro'', koji patrolira Pacifikom i ima bazu u Alamedi, Kalifornija. Na video snimku, koji je podelila Obalska straža, vidi se kako vozila obalske straže jure brod koji se koristi za
