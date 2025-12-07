"Poslednjih godina Rusija je izložena bezpresedentnim merama ekonomskog pritiska sa strane zapadnih zemalja.

Uprkos tome, ruska ekonomija pokazala je visok stepen otpornosti i prilagodljivosti, nastavila siguran rast. Postalo je očigledno da jednostrane prinudne mere nanose težak udarac samim inicijatorima", navodi se u saopštenju povodom zasedanja Generalne skupštine UN posvećenog Međunarodnom danu borbe protiv jednostranih prinudnih mera. U saopštenju se dodaje da je Moskva uverena da takva sredstva pritiska ozbiljno ometaju formiranje pravednog i ravnopravnog