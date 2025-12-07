Nedeljni horoskop: Biku počinju turbulentni dani za posao, Vodoliji jača veza ili brak, a vama?

Nedeljni horoskop od 8. do 14. decembra 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 8. do 14. decembra 2025. godine donosi susrete s neobičnim ljudima i okruženje u kojem vladaju inovativne ideje.

Neočekivana ponuda sredinom nedelje može da deluje čudno, ali ima veliki potencijal. U ljubavi dominira intelektualna povezanost i prijateljstvo, a samci mogu da upoznaju nekoga na predavanjima. Na poslu su važne originalne ideje i inovativna rešenja, dok finansijski prilivi mogu doći iz neobičnih izvora. Obratite pažnju na odmor i tehnike za smirenje, posebno ako sedite duže vreme. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak. Ova nedelja donosi povećanu društvenu