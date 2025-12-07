Vrhovno javno tužilaštvo najavilo tužbe protiv Informera i Kurira

N1 Info pre 39 minuta  |  Beta
Vrhovno javno tužilaštvo najavilo tužbe protiv Informera i Kurira
Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) najavilo je u subotu uveče da će preko svog zakonskog zastupnika u najkraćem mogućem roku podneti odgovarajuće tužbe nadležnom sudu za utvrđivanje novinarske i izdavačke odgovornosti portala Kurir.rs i Informer.rs, kao i svih drugih medija koji su "protivno zakonu objavljivali lažne informacije o radu VJT". VJT precizira da se tužbe odnose pre svega na tekst objavljen na portalu kurir.rs pod naslovom "Dolovac obmanula javnost u
Tužilaštvo

