Zvezda pred porazom, Vojvodina na pragu novog iznenađenja

Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju meč 18. kola Superlige Srbije od 17 časova.

Zvezda će pokušati da se revanšira ekipi iz Novog Sada koja joj je nanela poraz od 3:2 u prvom delu sezone. Tada je Zvezda vodila sa 2:0 na poluvremenu, ali je Vojvodina uspela da izvrši preokret. Crvena zvezda – Vojvodina 0:1 (0:0) (Petrović 54) Stadion: Rajko Mitić; Sudija: Novak Simović; Crvena zvezda: Mateus – Seol, Leković, Rodrigao, Tiknizijan (od 58. Handel) – Krunić, Elšnik (od 68. Damjanović) – Zarić (od 58. Avdić) , Katai (od 58. Milson) Ivanić – Duarte;