Zvezda pred porazom, Vojvodina na pragu novog iznenađenja

Nova pre 30 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
Zvezda pred porazom, Vojvodina na pragu novog iznenađenja

Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju meč 18. kola Superlige Srbije od 17 časova.

Zvezda će pokušati da se revanšira ekipi iz Novog Sada koja joj je nanela poraz od 3:2 u prvom delu sezone. Tada je Zvezda vodila sa 2:0 na poluvremenu, ali je Vojvodina uspela da izvrši preokret. Crvena zvezda – Vojvodina 0:1 (0:0) (Petrović 54) Stadion: Rajko Mitić; Sudija: Novak Simović; Crvena zvezda: Mateus – Seol, Leković, Rodrigao, Tiknizijan (od 58. Handel) – Krunić, Elšnik (od 68. Damjanović) – Zarić (od 58. Avdić) , Katai (od 58. Milson) Ivanić – Duarte;
Marakana pala posle više od osam godina: Najgora forma u novijoj istoriji, neko hitno mora da ide iz kluba!

Hot sport pre 20 minuta
Crvena zvezda - Vojvodina: Srpski šampion blizu poraza - drama!

Kurir pre 30 minuta
Crvena zvezda - Vojvodina uživo: Šok za crveno-bele na Marakani!

Mondo pre 30 minuta
Prenos, Zvezda - Vojvodina: Šok na "Marakani" (video)

Večernje novosti pre 30 minuta
UŽIVO Vojvodina opet kobna po Zvezdu! VIDEO

B92 pre 20 minuta
Partizan ponovo pobedio u prvenstvu: Jovan Milošević će biti veliki igrač!

Hot sport pre 2 sata
POLUVREME - Zvezda konkretnija, Voša propustila najbolju šansu

Sportske.net pre 1 sat
Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Danas pre 11 minuta
Novak Đoković čestitao novom šampionu Formule 1 na tituli

Danas pre 55 minuta
Vojvodina posle 12 godina slavila nad bledom Zvezdom u Beogradu i ponovo uzela meru aktuelnom šampionu

RTS pre 20 minuta
Trijumf Partizana na stadionu „Čika Dača“

RTK pre 10 minuta
Zahuktali Hofenhajm zaustavljen u Dortmundu

Sportske.net pre 0 minuta