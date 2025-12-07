Britanija: Požar zahvatio istorijsku balsku dvoranu, vatrogasne ekipe na licu mesta

Vatrogasci na terenu, više ulica zatvoreno

Požar je zahvatio istorijski bivši noćni klub „Venue 73" u Brighausu u Jorkširu na severu Engleske, a ekipe Vatrogasno-spasilačke službe Zapadnog Jorkšira upućene su na lice mesta. Slike i video snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju veliku štetu od požara na zadnjem delu zgrade u ulici Bradford Roud, koja je prazna već oko pet godina, prenosi GB Njuz. Zbog incidenta zatvoreno je nekoliko ulica u oba smera, saopštio je portparol policije Zapadnog Jorkšira