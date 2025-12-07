Britanija: Požar zahvatio istorijsku balsku dvoranu, vatrogasne ekipe na licu mesta

Politika pre 6 minuta
Britanija: Požar zahvatio istorijsku balsku dvoranu, vatrogasne ekipe na licu mesta

Vatrogasci na terenu, više ulica zatvoreno

Požar je zahvatio istorijski bivši noćni klub „Venue 73" u Brighausu u Jorkširu na severu Engleske, a ekipe Vatrogasno-spasilačke službe Zapadnog Jorkšira upućene su na lice mesta. Slike i video snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju veliku štetu od požara na zadnjem delu zgrade u ulici Bradford Roud, koja je prazna već oko pet godina, prenosi GB Njuz. Zbog incidenta zatvoreno je nekoliko ulica u oba smera, saopštio je portparol policije Zapadnog Jorkšira
Otvori na politika.rs

Požar »

Požar u noćnom klubu sve pretvoreno u pepeo u indijskoj državi Goa, 23 osobe mrtve (video)

Požar u noćnom klubu sve pretvoreno u pepeo u indijskoj državi Goa, 23 osobe mrtve (video)

Alo pre 36 minuta
Brutalan napad Ukrajine na rafineriju Rosnjefta: Udar na jedno od najbitnijih postrojenja (foto/video)

Brutalan napad Ukrajine na rafineriju Rosnjefta: Udar na jedno od najbitnijih postrojenja (foto/video)

Večernje novosti pre 6 sati
Rusija oborila 116 dronova, manja oštećenja u Rjazanjskoj i Voronješkoj oblasti

Rusija oborila 116 dronova, manja oštećenja u Rjazanjskoj i Voronješkoj oblasti

RTV pre 15 sati
Izbio požar u vikend naselju na Brezovici: Vatrogasci se bore s vatrom, pojedina naselja privremeno bez električne energije…

Izbio požar u vikend naselju na Brezovici: Vatrogasci se bore s vatrom, pojedina naselja privremeno bez električne energije (video)

Kurir pre 4 sati
Požar u vikend naselju na Brezovici

Požar u vikend naselju na Brezovici

Telegraf pre 4 sati
Rusi udarili dronovima i raketama, buknuli požari! Oštećena i železnička infrastruktura, proglašeno stanje uzbune! (foto)

Rusi udarili dronovima i raketama, buknuli požari! Oštećena i železnička infrastruktura, proglašeno stanje uzbune! (foto)

Alo pre 16 sati
Rusi izveli masovni napad na Ukrajinu: Pogođene stambene zgrade i magacini hrane, ima povređenih

Rusi izveli masovni napad na Ukrajinu: Pogođene stambene zgrade i magacini hrane, ima povređenih

Telegraf pre 16 sati
Požar »

Ključne reči

požar

Svet, najnovije vesti »

Užas kod krita, utopilo se 18 osoba Našao ih brod koji je slučajno prolazio

Užas kod krita, utopilo se 18 osoba Našao ih brod koji je slučajno prolazio

Kurir pre 11 minuta
Najveća zaplena kokaina za dve decenije: Američka obalska straža otkrila više od devet tona droge (video)

Najveća zaplena kokaina za dve decenije: Američka obalska straža otkrila više od devet tona droge (video)

Kurir pre 11 minuta
Operacija "Pacifička zmija": Američka obalska straža zaplenila više od 9 tona kokaina (video)

Operacija "Pacifička zmija": Američka obalska straža zaplenila više od 9 tona kokaina (video)

Kurir pre 1 minut
Mask pozvao na ukidanje Evropske unije nakon kazne za njegovu društvenu mrežu X

Mask pozvao na ukidanje Evropske unije nakon kazne za njegovu društvenu mrežu X

Politika pre 6 minuta
Britanija: Požar zahvatio istorijsku balsku dvoranu, vatrogasne ekipe na licu mesta

Britanija: Požar zahvatio istorijsku balsku dvoranu, vatrogasne ekipe na licu mesta

Politika pre 6 minuta