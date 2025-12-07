Češki vojni helikopteri pridružili su se sinoć zaštiti poljskog vazdušnog prostora

U Poljsku je poslato stotinu čeških vojnika

Tokom kombinovanog ruskog napada na Ukrajinu tokom protekle noći, češki vojni helikopteri bili su uključeni u preventivnu operaciju poljskog vazduhoplovstva radi zaštite vazdušnog prostora te zemlje, saopštila je češka ministarka odbrane Jana Černohova, prenosi Radio Prag International. Prema njenim rečima, pretnja na kraju nije potvrđena, a helikopterska jedinica se vratila u bazu. Ujutru je poljska strana zahvalila Vojsci Češke Republike i drugim saveznicima