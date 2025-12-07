Kragujevčani uglavnom zainteresovani za zamenu stolarije i kotlova

Pressek pre 1 sat  |  pressek, foto:pixabay/Bru-nO
Kao i ranijih godina, Kragujevčane najviše interesuje zamena stolarije, postavljanje izolacije i zamena kotlova za program sufinansiranja mera energetske sanacije kuća i stanova.

Ove godine bilo je i nekoliko zainteresovanih i za postavljanje solarnih elektrana, Prema rečima, Ane Radojević, energetskog menadžera grada Kragujevca dokumentacija je slična kao i ranijih godina. To su popunjen prijavni obrazac koji će građani moći da uzmu na kružnom šalteru u zgradi Uprave grada ili sa sajta Grada, račun za električnu energiju koji bi trebalo da bude prosečno veći od 80 kWh na mesečnom nivou, fotokopirana ili očitana lična karta i predračun koji
