Rat u Ukrajini – 1.383. dan. Ruska vojska je izvela masovni raketni i bespilotni napad na Poltavsku oblast. Meta je bilo nekoliko preduzeća energetskog sektora u okrugu Kremenčuk. Sjedinjene Države neće slati trupe u Ukrajinu, izjavio je specijalni izaslanik američkog predsednika Kit Kelog. Načelnik Glavne obaveštajne uprave Kiril Budanov potvrdio je da ukrajinska vojna obaveštajna služba ima mogućnost da prisluškuje razgovore visokih zvaničnika Kremlja.

Ušakov: SAD obećavaju da će striktno sprovoditi sporazume Američka strana obećava da će sporazumi koje je postigao predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp o Ukrajini biti strogo sprovedeni, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. "Amerikanci se kunu da ako Tramp nešto pristane, to je sigurna stvar“, rekao je Ušakov u intervjuu s novinarom Pavlom Zarubinom za program "Moskva. Kremlj. Putin", koji se emituje na televizijskom kanalu Rosija-1. Novinar