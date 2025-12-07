Macut za RTS: Energetska situacija pod kontrolom, postoji spremnost svih za očuvanje visokog obrazovanja

Premijer Đuro Macut kaže za RTS da je snabdevenost u ovom trenutku potpuno očuvana, energetska situacija u zemlji potpuno stabilna i kontrolisana, i da neće biti nestašica. Sve škole i svi fakulteti u Srbiji rade, postoji razumevanje da moramo da očuvamo visoko obrazovanje, rekao je Macut.

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je u Dnevniku RTS-a, povodom sankcija NIS-u, da je situacija pod kontrolom i potpuno stabilna u energetskom sektoru. "Mogu svima da kažem da je zapravo to potpuno stabilno, da mi imamo jednu kontrolisanu situaciju i da neće biti nestašica i da je, kao što vidite, život u Srbiji potpuno normalan. Naravno da postoje određeni rokovi i neki planovi koji se tiču i transformacije i vlasništva i budućnosti naše nacionalne kompanije