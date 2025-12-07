Mask pozvao na ukidanje Evropske unije nakon kazne za njegovu društvenu mrežu X

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Mask pozvao na ukidanje Evropske unije nakon kazne za njegovu društvenu mrežu X

VAŠINGTON - Američki milijarder Ilon Mask pozvao je danas na ukidanje Evropske unije nakon što je EU kaznila njegovu društvenu mrežu X sa 120 miliona evra zbog kršenja zakona o transparentnosti.

"EU bi trebalo da bude ukinuta i suverenitet vraćen pojedinačnim državama, kako bi vlade bolje predstavljale svoj narod", napisao je Mask u objavi na mreži X. U nizu objava na toj mreži, milijarder je oštro kritikovao zvaničnike koji su izrekli ovu kaznu i zapretio da će preduzeti pravne korake protiv svake zemlje pojedinačno, prenosi Telegraf. Bela kuća je vršila pritisak na EU da povuče glavnu tužbu protiv mreže X koja je pokrenuta prema novom zakonu EU o
