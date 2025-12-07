Kraj serije: Zvezda pala posle osam i po godina na Marakani

Crvena zvezda je posle osam i po godina izgubila prvenstvenu utakmicu na Marakani.

Vojvodina je golom Njegoša Petrovića stavila tačku na rekordnu seriju najtrofejnijeg srpskog kluba, započetu u aprilu 2017. i slavila sa 1:0. Očajna jesen Zvezdinog tima donela je i kraj rekordnog niza, a ono što je bolnije za sve u klubu je pad na drugo mesto na tabeli i dva boda manje od Partizana. Iza crveno-belih je jako slab meč, daleko lošija igra nego u Ivanjici i Novom Sadu. Vojvodina je to iskoristila i prelomila udarcem van šesnaesterca Petrovića. Zvezda