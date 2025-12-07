Kraj serije: Zvezda pala posle osam i po godina na Marakani

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Stamenić
Crvena zvezda je posle osam i po godina izgubila prvenstvenu utakmicu na Marakani.

Vojvodina je golom Njegoša Petrovića stavila tačku na rekordnu seriju najtrofejnijeg srpskog kluba, započetu u aprilu 2017. i slavila sa 1:0. Očajna jesen Zvezdinog tima donela je i kraj rekordnog niza, a ono što je bolnije za sve u klubu je pad na drugo mesto na tabeli i dva boda manje od Partizana. Iza crveno-belih je jako slab meč, daleko lošija igra nego u Ivanjici i Novom Sadu. Vojvodina je to iskoristila i prelomila udarcem van šesnaesterca Petrovića. Zvezda
Kluž - Partizan: Crno-beli gaze u Rumuniji

Kurir pre 8 minuta
Blickrig partizana za dva minuta izrešetan Radnički: Godinu i po suše, sada strah i trepet odbranama!

Hot sport pre 4 sati
Vidi se napredak: Raspucani Partizan po navici pokorio Kragujevac

Sport klub pre 3 sata
Delije "dočekale" Firmaše na Marakani uz čuvenu melodiju: Evo šta se čulo sa severa kad su stigli Novosađani

Telegraf pre 3 sata
Radnički 1923 gubi od Partizana pred svojim navijačima

RTK pre 5 sati
SASTAVI - Stojke ne brani protiv Partizana, Aranđel počinje za crno-bele!

Sportske.net pre 7 sati
Arnautović spremio posebno iznenađenje za Zvezdaše na derbiju, potez koji će oduševišti sve

Nova pre 7 sati
Saša Obradović pred meč protiv Bosne: Moramo da vodimo računa o nama i našoj igri

Danas pre 23 minuta
Vladan Milojević posle poraza od Vojvodine: Idemo dalje, izdržaćemo

Danas pre 58 minuta
Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Danas pre 1 sat
Novak Đoković čestitao novom šampionu Formule 1 na tituli

Danas pre 2 sata
Nemanja Radonjić završio sezonu: Vladan Milojević otkrio katastrofalnu vest na "Marakani"

Mondo pre 3 minuta