Odbojkašice Leskovca 98 poražene su u Beogradu protiv Crvene Zvezde

Odbojkašice ŽOK Leskovac 98 odigrale su utakmicu 9. kola Superlige u Beogradu protiv Crvene zvezde, gde su poražene rezultatom 3:1 (21:25 25:18 25:17 25:19).

Leskovčanke su dobro počele susret protiv favorizovane Crvene zvezde, imale poen ili dva prednosti do momenta kada su povele sa 14:17 i tu prednost više nisu ispuštale do kraja i zasluženo dobile prvi set. U drugom setu Leskovčanke su se držale do 11:10, kada Beograđanke prave seriju od šest poena za redom i nedostižnih 17:10, te mirno set privode kraju (25:18). U trećem setu već na početku Crvena zvezda je povela sa 5:1, uvećala na 14:7, te došla i do deset poena