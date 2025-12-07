Orban upozorava: "Evropa će postati neprepoznatljiva ako se trenutni trendovi ne promene"

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Mađarski premijer Viktor Orban istakao je važnost očuvanja suvereniteta te zemlje, ističući da nije u pitanju samo čast, već i ekonomija i istakao da će Evropa biti neprepoznatljiva za 20 godina ili manje ako se trenutni trendovi ne promene. "Moramo ostati nezavisni, moramo ostati suvereni“, poručio je Orban, prenosi MTI.

On je ujedno i citirao novu strategiju nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država koja se odnosi na Evropu, a u kojoj se navodi da "većina Evropljana želi mir, ali ta želja nije pretočena u političku akciju, uglavnom zato što se njihove vlade rugaju demokratiji". Orban je zaključio da, ukoliko se trenutni trendovi nastave, "kontinent će postati neprepoznatljiv za 20 godina ili manje". Govoreći o trenutnoj vlasti, Orban je priznao da nije sve savršeno, ali
Kurir pre 4 minuta
MađarskaEvropaViktor Orban

