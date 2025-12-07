Prenos, Zvezda - Vojvodina: Derbi u Beogradu, crveno-beli željni revanša

Večernje novosti pre 18 minuta
Prenos, Zvezda - Vojvodina: Derbi u Beogradu, crveno-beli željni revanša

CRVENA zvezda igra protiv velikog dužnika, ekipe Vojvodine. Utakmicu 18. kola Superlige Srbije možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda Uoči meča: Novosađani su jedna od dve ekipe koja je ove godine savladala crveno-bele. Ne tako davno, tačnije 30. oktobra na "Karađorđu" je bilo 3:2, a izabranici Vladana Milojevića su ispustili prednost od 0:2. Za Zvezdu ovaj meč dolazi nakon ubedljive pobede nad Čukaričkim (3:0), ali pred jako važan duel u Ligi Evrope, u četvrtak u Gracu protiv Šturma (18.45). Vojvodina je u sredu uspela da izbori plasman u četvrtfinale Kupa Srbije, jer je
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Crvena zvezda - Vojvodina: Srpski šampion traži osvetu za poraz u Novom Sadu! (sastavi)

Crvena zvezda - Vojvodina: Srpski šampion traži osvetu za poraz u Novom Sadu! (sastavi)

Kurir pre 13 minuta
SASTAVI - Milojevićeve dve promene u odnosu na poraz u Novom Sadu, Tanjga želi reprizu sa Kolarevićem!

SASTAVI - Milojevićeve dve promene u odnosu na poraz u Novom Sadu, Tanjga želi reprizu sa Kolarevićem!

Sportske.net pre 17 minuta
Radnički Kragujevac - Partizan: Odličan meč na "Čika Dači", crno-beli vode na poluvremenu!

Radnički Kragujevac - Partizan: Odličan meč na "Čika Dači", crno-beli vode na poluvremenu!

Kurir pre 27 minuta
(Uživo) Derbi na Marakani: Crvena zvezda želi revanš za poraz od Vojvodine, poznati sastavi

(Uživo) Derbi na Marakani: Crvena zvezda želi revanš za poraz od Vojvodine, poznati sastavi

Dnevnik pre 8 minuta
Radnički smanjio prednost Partizana, biće drame do kraja meča

Radnički smanjio prednost Partizana, biće drame do kraja meča

Nova pre 28 minuta
Prenos, Radnički - Partizan: A posle burnih dešavanja - još burniji fudbal! (video)

Prenos, Radnički - Partizan: A posle burnih dešavanja - još burniji fudbal! (video)

Večernje novosti pre 27 minuta
(Poluvreme) Partizan vodi u Kragujevcu: Radnički prepolovio prednost!

(Poluvreme) Partizan vodi u Kragujevcu: Radnički prepolovio prednost!

Hot sport pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaVojvodinaFK VojvodinaSuperligaderbiIzboriLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju - Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju - Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

RTS pre 27 minuta
Noris trećim mestom u Abu Dabiju osvojio prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1

Noris trećim mestom u Abu Dabiju osvojio prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1

Nedeljnik pre 28 minuta
Fudbaleri Napretka pobedili Železničar u 18. kolu Superlige Srbije

Fudbaleri Napretka pobedili Železničar u 18. kolu Superlige Srbije

RTS pre 27 minuta
Sin Ostoje Mijailovića dovodi Partizanu višemilionsko pojačanje: Bivša NBA zvezda potpisuje sa velikanom!

Sin Ostoje Mijailovića dovodi Partizanu višemilionsko pojačanje: Bivša NBA zvezda potpisuje sa velikanom!

Hot sport pre 17 minuta
Sin Ostoje Mijailovića dovodi Partizanu višemilionsko pojačanje: Bivša NBA zvezda potpisuje sa velikanom!

Sin Ostoje Mijailovića dovodi Partizanu višemilionsko pojačanje: Bivša NBA zvezda potpisuje sa velikanom!

Hot sport pre 23 minuta