Prenos, Zvezda - Vojvodina: Derbi u Beogradu, crveno-beli željni revanša

CRVENA zvezda igra protiv velikog dužnika, ekipe Vojvodine. Utakmicu 18. kola Superlige Srbije možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda Uoči meča: Novosađani su jedna od dve ekipe koja je ove godine savladala crveno-bele. Ne tako davno, tačnije 30. oktobra na "Karađorđu" je bilo 3:2, a izabranici Vladana Milojevića su ispustili prednost od 0:2. Za Zvezdu ovaj meč dolazi nakon ubedljive pobede nad Čukaričkim (3:0), ali pred jako važan duel u Ligi Evrope, u četvrtak u Gracu protiv Šturma (18.45). Vojvodina je u sredu uspela da izbori plasman u četvrtfinale Kupa Srbije, jer je