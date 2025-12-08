BBC vesti na srpskom

'Stojimo uz Ukrajinu', poručili evropski saveznici posle sastanka sa Zelenskim

I dalje se vode teški mirovni pregovori, ali ni Kijev ni Moskva za sada ne pokazuju bilo kakvu nameru da odustanu od nekih stavova.

BBC News pre 28 minuta  |  Nardin Sad; Hari Sekulič
rusija ukrajina, rat rusije i ukrajine, tenk, minobacač
Hoće li pregovori o obustavljanju neprijateljstava u Ukrajini konačno mrdnuti sa mrtve tačke - još nije izvesno.

Amerikanci su napravili mirovni plan od 28 tačaka, za koji se procenjivalo da je naklonjen Rusiji, da bi ga potom, posle razgovora sa Ukrajincima i njihovim evropskim saveznicima, delimično izmenili.

Ipak, još nije izvesno da će ga Kijev u potpunosti prihvatiti, a Moskva je saopštila koje su joj crvene linije ispod kojih neće ići.

„Stojimo uz Ukrajinu" ponovio je britanski premijer Kir Starmer uoči sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, francuskim premijerom Emanuelom Makronom i nemačkim kacelarom Fridrihom Mercom u Londonu 8. decembra.

„Ako će biti prekida vatre, onda to mora biti pravedan i trajan prekid vatre", rekao je Starmer.

Makron je rekao da saveznici Ukrajine imaju „mnoge karte“ u rukama pred mirovne pregovore.

Međutim, nemački kancelar izrazio je skepticizam u vezi sa „nekim detaljima u dokumentima koji dolaze sa američke strane“.

Zelenskog je pred odlazak na razgovore sa evropskim saveznicima kritikovao američki predsednik Donald Tramp.

„Ukrajinskim pregovaračima se baš dopao plan, ali moram da kažem što predsednik Zelenski još nije pročitao predlog, to je bilo pre nekoliko sati“, izjavio je Tramp.

Zelenski je rekao da će ga njegovi pregovarači obavestiti o svemu, dodajući da se „neka pitanja mogu razmotriti samo lično“.

Razgovori sa predstavnicima SAD o mirovnom planu za Ukrajinu bili su konstruktivni, ali i teški, rekao je Zelenski pred put u London.

„Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove. Razgovor je bio konstruktivan, ne i lak", dodao je.

Šta se dešavalo tokom vikenda?

oštećena železnička stanica u ruskom bombardovanju
Reuters
Rusija je gađala železničku stanicu u gradu Fastiv u blizini Kijeva

U ruskim napadima 6 . i 7. decembra uništena je glavna zgrada na železničkoj stanici u gradu Fastiv, u blizini Kijeva, a oštećeni su i vozovi.

Gradonačelnik Kremenčuka, glavnog industrijskog centra u centralnoj Ukrajini, rekao je da je grad više puta pogođen u „masovnom“ napadu.

Kremenčuk, grad koji se nalazi otprilike na pola puta između Kijeva i linije fronta na istoku, više puta je bio meta napada od kada je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2022. godine.

Prethodno su viši ukrajinski i američki pregovarači zajedno pozvali Rusiju da pokaže „veoma ozbiljnu posvećenost dugotrajnom miru" pošto u dosadašnjim pregovorima nije učinjen napredak.

Poslednjih nedelja, Moskva je pojačale napade na ukrajinski energetski sektor i infrastrukturu.

U ruskim napadima pogođena su energetska postrojenja u osam regiona što je izazvalo nestanak struje, rekao je ukrajinski ministar energetike.

Organizacija Ujedinjenih nacija koja prati nuklearnu energiju saopštila je da nuklearna elektrana u Zaporožju privremeno izgubila svu spoljnu energiju, 11. put od početka ruske invazije.

Pregovori SAD i Ukrajine

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Rustem Umerov, sekretar ukrajinskog nacionalnog saveta za bezbednost, imali su prethodnih dana „konstruktivne razgovore" na Floridi.

Vitkof i Umerov su se „saglasili oko okvira bezbednosnih aranžmana“ koji bi mogli da čine sporazum i „razgovarali su o potrebnim odvraćajućim kapacitetima za održavanje trajnog mira“, saopšteno je bez navođenja detalja.

Oni su naveli u saopštenju da završetak rata u Ukrajini zavisi od ruske „spremnosti" da „preduzme korake ka deeskalaciji i prestanku ubijanja".

„Završetak rata i odgovorni koraci ka obustavi vatre i deeskalaciji su neophodni da bi se sprečila ponovna agresija", navedeno je u saopštenju na kraju šeste runde razgovora u dve nedelje.

Tokom razgovora na Floridi, ukrajinski tim je obavešten o pregovorima Trampovog najvišeg spoljnopolitičkog izaslanika i ruskog predsednika Vladimira Putina prethodne nedelje.

Vitkof je proveo skoro pet sati sa Putinom u Moskvi 2. decembra.

Kremlj je posle susreta saopštio da nije postignut dogovor o nacrtu američkog mirovnog plana.

Putin je spreman da nastavi da se sastaje sa Amerikancima „koliko god je puta potrebno", saopšteno je iz Kremlja.

Kijev insistira na promenama u američkom mirovnom planu, koji je ocenjen kao povoljan po Moskvu u trenutku kada je prvobitna verzija procurila u medije.

Od tada je bilo više izmena, ali poslednje verzije nisu javno dostupne.

Dve strane se spore oko više stvari, među kojima su teritorijalni ustupci i bezbednosne garancije za Ukrajinu posle rata.

Rusija trenutno ima kontrolu nad oko petinom ukrajinske teritorije, među kojima su delovi Donbasa na istoku, koji se sastoji od regiona Donjecka i Luganska.

Putin je u intervjuu za Indija tudej kao da ako se ukrajinske trupe ne povuku iz ovog područja potpuno „oslobodiće Donbas silom".

Uoči američke posete Kremlju, Putin je snimljen u vojnoj uniformi u ruskom komandnom punktu, gde su ga komandanti obavestili da su navodno zauzeli strateški grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti, kao i druga obližnja naselja.

Ukrajina odbacuje ruske tvrdnje da je izgubila kontrolu nad gradom.

Kijev i njegovi evropski saveznici veruju da bi najefikasniji način da se Rusija odvrati od ponovnog napada u budućnosti bio da Ukrajini postane NATO članica ili da joj se pruže sveobuhvatne bezbednosne garancije.

Rusija se tome snažno protivi, dok je i Tramp više puta nagovestio da nema nameru da dozvoli Ukrajini da se pridruži vojnom savezu.

(BBC News, 12.08.2025)

