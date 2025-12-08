Marija i njen muž zajedno proslavili 100. rođendan: U braku su 73 godine, zajedno išli u vrtić i školu, a ovo je njihova tajna

Blic pre 4 sati
Marija i njen muž zajedno proslavili 100. rođendan: U braku su 73 godine, zajedno išli u vrtić i školu, a ovo je njihova tajna…

Oboje su rođeni 1925. godine, kada su automobili i telefoni bili luksuz, a bioskopi nudili nemi film Njihova kćerka Petra ističe da se i danas vole kao u mladosti Marija i Ludvig Jekel zajedno su proslavili svoj 100. rođendan - Marija pre nekoliko dana, mesec dana nakon svog supruga Ludviga.

Kada su oboje rođeni 1925. godine, automobili i telefoni još su bili luksuz, a u bioskopima su se prikazivali nemi filmovi. Marija Jekel ima skroman recept za stogodišnjaka i zna kako da se bude srećan u braku. - Sve u umerenim količinama - kaže bivša kancelarijska službenica o sebi i Ludvigu, bivšem rudaru, za koga se udala pre 73 godine. Njigova kćerka Petra Hartung dodaje da su zajedno išli u vrtić i školu. Njeni roditelji su se igrali zajedno još kao deca, a i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zajedno su od vrtića, a sad su proslavili zajedno 100. rođendan! Marija i Ludvig otkrili recept za srećan brak: "Sve u…

Zajedno su od vrtića, a sad su proslavili zajedno 100. rođendan! Marija i Ludvig otkrili recept za srećan brak: "Sve u umerenim količinama!" (foto)

Kurir pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bioskop

Zabava, najnovije vesti »

Zajedno su od vrtića, a sad su proslavili zajedno 100. rođendan! Marija i Ludvig otkrili recept za srećan brak: "Sve u…

Zajedno su od vrtića, a sad su proslavili zajedno 100. rođendan! Marija i Ludvig otkrili recept za srećan brak: "Sve u umerenim količinama!" (foto)

Kurir pre 37 minuta
Đina otišla kod majke u Monako: Uživa u luksuzu, skupa kola i raskošna gozba na sve strane, uživa za sve pare

Đina otišla kod majke u Monako: Uživa u luksuzu, skupa kola i raskošna gozba na sve strane, uživa za sve pare

Telegraf pre 17 minuta
Muž Verice Rakočević progovorio o predbračnom ugovoru: Evo da li je naslednik njene imovine: "Da otkrijem zbog naroda koji je…

Muž Verice Rakočević progovorio o predbračnom ugovoru: Evo da li je naslednik njene imovine: "Da otkrijem zbog naroda koji je toliko uzbuđen zbog toga"

Blic pre 1 sat
Milena Kačavenda postaje baba? Dobila pismo i najavili joj slavlje: "Moj sin ima samo 25 godina, rano je"

Milena Kačavenda postaje baba? Dobila pismo i najavili joj slavlje: "Moj sin ima samo 25 godina, rano je"

Blic pre 57 minuta
Veterinarka otkrila koje tri rase pasa su najpametnije: "Imaju visoku emocionalnu inteligenciju, znaju ako vlasniku nije dobro"

Veterinarka otkrila koje tri rase pasa su najpametnije: "Imaju visoku emocionalnu inteligenciju, znaju ako vlasniku nije dobro"

Kurir pre 52 minuta