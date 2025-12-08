Marija i njen muž zajedno proslavili 100. rođendan: U braku su 73 godine, zajedno išli u vrtić i školu, a ovo je njihova tajna…

Oboje su rođeni 1925. godine, kada su automobili i telefoni bili luksuz, a bioskopi nudili nemi film Njihova kćerka Petra ističe da se i danas vole kao u mladosti Marija i Ludvig Jekel zajedno su proslavili svoj 100. rođendan - Marija pre nekoliko dana, mesec dana nakon svog supruga Ludviga.

Kada su oboje rođeni 1925. godine, automobili i telefoni još su bili luksuz, a u bioskopima su se prikazivali nemi filmovi. Marija Jekel ima skroman recept za stogodišnjaka i zna kako da se bude srećan u braku. - Sve u umerenim količinama - kaže bivša kancelarijska službenica o sebi i Ludvigu, bivšem rudaru, za koga se udala pre 73 godine. Njigova kćerka Petra Hartung dodaje da su zajedno išli u vrtić i školu. Njeni roditelji su se igrali zajedno još kao deca, a i