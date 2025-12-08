Američke sankcije NIS-u traju 61 dan: Vučić danas sa timovima za energetsku bezbednost

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu traju već 61 dan.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. Kako je saopštila pres služba predsednika, sastanak će biti održan u 11.15 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Podsetimo, premijer Srbije Đuro Macut rekao je juče da je snabdevenost u ovom trenutku potpuno očuvana, da je energetska situacija u zemlji potpuno stabilna i kontrolisana, i da neće biti nestašica. "Mi