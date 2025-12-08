Američke sankcije NIS-u traju 61 dan: Vučić danas sa timovima za energetsku bezbednost

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Euronews Srbija,
Američke sankcije NIS-u traju 61 dan: Vučić danas sa timovima za energetsku bezbednost

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu traju već 61 dan.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. Kako je saopštila pres služba predsednika, sastanak će biti održan u 11.15 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Podsetimo, premijer Srbije Đuro Macut rekao je juče da je snabdevenost u ovom trenutku potpuno očuvana, da je energetska situacija u zemlji potpuno stabilna i kontrolisana, i da neće biti nestašica. "Mi
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Šta znači ako NBS bude na udaru sankcija - ekonomista Mijušković objašnjava scenarije

Šta znači ako NBS bude na udaru sankcija - ekonomista Mijušković objašnjava scenarije

RTS pre 16 minuta
Sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

RTS pre 16 minuta
Vučić danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

Vučić danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

NIN pre 46 minuta
Vučić se uskoro sastaje sa timovima za energetske stabilnosti i bezbednosti zemlje

Vučić se uskoro sastaje sa timovima za energetske stabilnosti i bezbednosti zemlje

Telegraf pre 1 sat
Američke sankcije NIS-u na snazi 61. dan: Vučić danas sa timovima za energetsku stabilnost zemlje

Američke sankcije NIS-u na snazi 61. dan: Vučić danas sa timovima za energetsku stabilnost zemlje

Sputnik pre 1 sat
Šezdeset prvi dan sankcija NIS-u: Danas sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Šezdeset prvi dan sankcija NIS-u: Danas sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Mondo pre 1 sat
Građani ne treba da brinu, Vučić danas sa stručnjacima posle ohrabrujućih vesti o gasu i nafti

Građani ne treba da brinu, Vučić danas sa stručnjacima posle ohrabrujućih vesti o gasu i nafti

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPremijer SrbijePredsednik Srbijenaftna industrija srbijeNaftna IndustrijaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Američke sankcije NIS-u traju 61 dan: Vučić danas sa timovima za energetsku bezbednost

Američke sankcije NIS-u traju 61 dan: Vučić danas sa timovima za energetsku bezbednost

Euronews pre 15 minuta
Prva godišnjica pada Asada: Šta je postignuto u Siriji?

Prva godišnjica pada Asada: Šta je postignuto u Siriji?

Danas pre 6 minuta
Poverenik Antonijević tvrdi da je spreman za saradnju sa civilnim sektorom uprkos najavama bojkota

Poverenik Antonijević tvrdi da je spreman za saradnju sa civilnim sektorom uprkos najavama bojkota

Novi magazin pre 10 minuta
Šta znači ako NBS bude na udaru sankcija - ekonomista Mijušković objašnjava scenarije

Šta znači ako NBS bude na udaru sankcija - ekonomista Mijušković objašnjava scenarije

RTS pre 16 minuta
Sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

RTS pre 16 minuta