Vučić posle sastanka o energetskoj stabilnosti: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić posle sastanka o energetskoj stabilnosti: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, a posle sastanka je naveo da je razgovarano o svim ključnim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost zemlje.

Vučić je na Instagramu objavio da je dobio detaljan izveštaj o stanju rezervi, a da je razmotreno i više različitih scenarija za zaštitu interesa naše zemlje, građana i privrede. "Ponovio sam da tekući izazovi zahtevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca, od kojih očekujem maksimalne napore u smislu ublažavanja posledica sankcija, pri čemu sam istakao značaj brzih i blagovremenih intervencija države i koordinisanog odgovora na tekuće izazove",
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić: Sa energetskim timovima razgovarano o više scenarija

Vučić: Sa energetskim timovima razgovarano o više scenarija

Nedeljnik pre 51 minuta
Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

RTK pre 46 minuta
Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje

Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje

NIN pre 51 minuta
Izazovna vremena za Srbiju

Izazovna vremena za Srbiju

Vesti online pre 41 minuta
Završen sastanak Vučića sa timovima za energetsku stabilnost: „Građani da ne brinu“

Završen sastanak Vučića sa timovima za energetsku stabilnost: „Građani da ne brinu“

Danas pre 51 minuta
Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

RTV pre 1 sat
Đedović Handanović nakon sastanka sa Vučićem i timovima za energetsku stabilnost: "Situacija sve složenija"

Đedović Handanović nakon sastanka sa Vučićem i timovima za energetsku stabilnost: "Situacija sve složenija"

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbijenaftna industrija srbijesastanak

Politika, najnovije vesti »

Srpska lista predala listu kandidata za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji

Srpska lista predala listu kandidata za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji

RTV pre 51 minuta
Vučević reagovao na nove izjave Domagoja Margetića o Vučiću i njegovoj porodici: "Najgori regrutovani da šire laži"

Vučević reagovao na nove izjave Domagoja Margetića o Vučiću i njegovoj porodici: "Najgori regrutovani da šire laži"

Blic pre 36 minuta
Fon Bekerat u Novom Pazaru, sastanak sa gradonačelnikom Biševcem

Fon Bekerat u Novom Pazaru, sastanak sa gradonačelnikom Biševcem

RTS pre 31 minuta
Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

RTK pre 46 minuta
Vučić: Sa energetskim timovima razgovarano o više scenarija

Vučić: Sa energetskim timovima razgovarano o više scenarija

Nedeljnik pre 51 minuta