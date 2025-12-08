Bankar Vasić: Sad nam treba izvesnost kursa, da li je to skupa politika - videćemo u narednim godinama

N1 Info pre 32 minuta  |  N1 Beograd
Bankar Vasić: Sad nam treba izvesnost kursa, da li je to skupa politika - videćemo u narednim godinama

Građanima Srbije i državi u trenutnoj situaciji treba izvesnost kursa i ne ide nam u prilog da vidimo pomeranje kursa, odnosno evra u odnosu na dinar, a da li je to skupa politika videćemo u narednim godinama, smatra bankar i finansijski konsultant Vladimir Vasić.

Narodna banka Srbije saopštila je da je došlo do pojačane tražnje evra, sezonski i zbog NIS-a, ali da strane gotovine ima dovoljno. Vasić kaže da je nestašica posledica psihologije ljudi kad imate informaciju koja izaziva neku dozu nepoverenja. "Nije to samo sada, sećate se slučaja kovida, i tad je bilo pritiska na kupovinu evra, iz dinara u evre, pa ih nije bilo dovoljno. To traje par dana dok se ne vidi situacija. Slično je verovatno i sada, rekao bih da to nije
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Šta se dešava sa evrima u menjačnicama: Oglasila se Narodna banka Srbije i saopštila šta će biti s kursom

Šta se dešava sa evrima u menjačnicama: Oglasila se Narodna banka Srbije i saopštila šta će biti s kursom

Kurir pre 5 sati
NBS: Zbog pojačane tražnje građana za devizama troše se rezerve da bi se smirio kurs

NBS: Zbog pojačane tražnje građana za devizama troše se rezerve da bi se smirio kurs

Nova ekonomija pre 6 sati
NBS: Finansijski sistem stabilan, kurs evra nije ugrožen

NBS: Finansijski sistem stabilan, kurs evra nije ugrožen

Moj Novi Sad pre 6 sati
NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

RTS pre 6 sati
Povećana potražnja za evrima u menjačnicama: Građani u strahu od krize oko NIS-a i pada dinara

Povećana potražnja za evrima u menjačnicama: Građani u strahu od krize oko NIS-a i pada dinara

Serbian News Media pre 6 sati
Povećana tražnja za evrima u menjačnicama, NBS uverava da nema razloga za paniku

Povećana tražnja za evrima u menjačnicama, NBS uverava da nema razloga za paniku

Bloomberg Adria pre 7 sati
NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Narodna BankaNarodna Banka SrbijeKovidCovid

Ekonomija, najnovije vesti »

Tri zanata u Srbiji traženija od programiranja! Nekad se samo sa fakultetom mogao naći dobar posao, danas je potpuno drugačija…

Tri zanata u Srbiji traženija od programiranja! Nekad se samo sa fakultetom mogao naći dobar posao, danas je potpuno drugačija priča

Blic pre 1 sat
„Spontano“ organizovani: Ko i zašto proganja strane radnike po Kragujevcu?

„Spontano“ organizovani: Ko i zašto proganja strane radnike po Kragujevcu?

Danas pre 1 sat
Menadžer grada Beograda: Novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta

Menadžer grada Beograda: Novi most biće tri puta veći od Starog savskog mosta

Danas pre 1 sat
Ministarka Sofronijević: Stiglo 14.000 prijava za legalizaciju objekata po novom zakonu

Ministarka Sofronijević: Stiglo 14.000 prijava za legalizaciju objekata po novom zakonu

Danas pre 3 sata
Još jedno neprijatno iznenađenje za pušače: Od danas poskupljuju i ove cigarete, cene od 390 do 520 dinara

Još jedno neprijatno iznenađenje za pušače: Od danas poskupljuju i ove cigarete, cene od 390 do 520 dinara

Blic pre 2 sata