Bankar Vasić: Sad nam treba izvesnost kursa, da li je to skupa politika - videćemo u narednim godinama

Građanima Srbije i državi u trenutnoj situaciji treba izvesnost kursa i ne ide nam u prilog da vidimo pomeranje kursa, odnosno evra u odnosu na dinar, a da li je to skupa politika videćemo u narednim godinama, smatra bankar i finansijski konsultant Vladimir Vasić.

Narodna banka Srbije saopštila je da je došlo do pojačane tražnje evra, sezonski i zbog NIS-a, ali da strane gotovine ima dovoljno. Vasić kaže da je nestašica posledica psihologije ljudi kad imate informaciju koja izaziva neku dozu nepoverenja. "Nije to samo sada, sećate se slučaja kovida, i tad je bilo pritiska na kupovinu evra, iz dinara u evre, pa ih nije bilo dovoljno. To traje par dana dok se ne vidi situacija. Slično je verovatno i sada, rekao bih da to nije