N1 Studio Live u 11.50h: Godina bez odgovora

N1 Info pre 13 minuta  |  N1 Beograd
N1 Studio Live u 11.50h: Godina bez odgovora

Pre tačno godinu dana student Fakulteta tehničkih nauka započeli su blokadu svog fakulteta u sklopu širih studentskih protesta u Srbiji. 9. decembra ove godine okupiće se u 11:52 ispred ove visokoškolske ustanove kako bi pokazali da od borbe ne odustaju.

U Zemunu se u isto vreme okupljaju student Poljoprivrednog fakulteta koji će nakon odavanja 15-minutne pošte stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu krenuti u protetnu šetnju. Reporteri N1 izveštavaju sa ovih skupova, a u studiju ćemo razgovarati sa Katarinom Jovanović, operskom umetnicom i profesorkom FMU Univerziteta umetnosti u Beogradu. Godinu dana od početka studentskih blokada, o aktuelnoj političkoj situaciji za Studio Live govori profesor Fakulteta
Pravda pre 44 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
Mašina pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Nova pre 2 sata
N1 Info pre 3 sata
