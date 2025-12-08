N1 Studio Live u 11.50h: Godina bez odgovora

Pre tačno godinu dana student Fakulteta tehničkih nauka započeli su blokadu svog fakulteta u sklopu širih studentskih protesta u Srbiji. 9. decembra ove godine okupiće se u 11:52 ispred ove visokoškolske ustanove kako bi pokazali da od borbe ne odustaju.

U Zemunu se u isto vreme okupljaju student Poljoprivrednog fakulteta koji će nakon odavanja 15-minutne pošte stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu krenuti u protetnu šetnju. Reporteri N1 izveštavaju sa ovih skupova, a u studiju ćemo razgovarati sa Katarinom Jovanović, operskom umetnicom i profesorkom FMU Univerziteta umetnosti u Beogradu. Godinu dana od početka studentskih blokada, o aktuelnoj političkoj situaciji za Studio Live govori profesor Fakulteta