Danas sastanak evropskih lidera sa Zelenskim

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastaće se danas sa ključnim evropskim liderima u Londonu, u trenutku kada ukrajinski saveznici planiraju odgovor na snažan pritisak SAD da Kijev prihvati mnogobrojne ustupke u mirovnim pregovorima, prenela je britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

Lideri Francuske i Nemačke, predsednik Emanuel Makron i kancelar Fridrih Merc pridružiće se Volodimiru Zelenskom i britanskom premijeru Kiru Starmeru u Londonu, sa ciljem da eventualni sporazum odvrati svaki budući potencijalni ruski napad. Sastanak na visokom nivou sledi posle trodnevnih razgovora u američkoj saveznoj državi Floridi, gde je glavni pregovarač Zelenskog insistirao na izmenama plana Bele kuće, za koji se smatra da zadovoljava centralne zahteve