Okupljanje ispred Palate pravde uoči suđenja studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

RTS pre 45 minuta
Okupljanje ispred Palate pravde uoči suđenja studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

Studenti i građani okupljaju se ispred Palate pravde u znak podrške devetorici studenata uhapšenih nakon Vidovdanskog protesta, kojima u 12 časova počinje suđenje. Terete se za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja.

Okupljeni povremeno prave buku pištaljkama, a pridružiće im se i povorka studenata koja je krenula od Poljoprivrednog fakulteta. Studenti su u pozivu na skup podsetili da je devetoro njihovih kolega, nakon velikog pritiska javnosti, pušteno da se brani sa slobode. "Tužilaštvo, ipak, 19. novembra ponovo podiže optužnicu i predlaže da sud, nakon glavnog pretresa zakazanog za 8. decembar, donese presudu kojom bi bili proglašeni krivim. Sada ponovo stojimo pred
