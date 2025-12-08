Šta ako se zatvore NIS-ove pumpe širom Srbije – vlada traži hitno rešenje

Prošla su dva meseca od uvođenja američkih sankcija NIS-u. Iako rafinerija ne radi, gorivo se uvozi i za sada nema problema u snabdevanju. Ipak, ako Vašington ne popusti, NIS-ove pumpe bi morale da se zatvore jer Srbiji prete sekundarne sankcije. Predsednik Vučić poručuje – podrška građana i odgovorno ponašanje svih je od presudnog značaja za pronalaženje održivog rešenja koje će garantovati dalju stabilnost u snabdevanju ključnim energentima.

Rešavanje pitanja Naftne industrije Srbije je prioritet, pa je i na početku tekuće sedmice predsednik Srbije Aleksandar Vučić okupio predstavnike svih energetskih timova sa ciljem da zajedno analiziraju trenutnu situaciju sa snabdevanjem. "Ponovio sam da tekući izazovi zahtevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca, od kojih očekujem maksimalne napore u ublažavanju posledica sankcija. Istakao sam značaj brzih i blagovremenih intervencija države i