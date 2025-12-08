Partizan pozvao i navijače Crvene zvezde na „večiti derbi“

Sport klub pre 34 minuta  |  Autor: Nikola Janković
Partizan pozvao i navijače Crvene zvezde na „večiti derbi“

Na prvom košarkaškom "večitom derbiju" ove sezone prisustvovaće i navijači Crvene zvezde, najavluje "Mozzart sport".

Njih hiljadu, koliko će Partizan kao domaćin proslediti crveno-belima. „Beogradski velikani pokazali su u poslednjih nekoliko godina da mogu dobro da sarađuju, a ta tradicija se očigledno nastavlja, jer je za očekivati i da kaza Zvezda bude domaćin takođe ustupi 1.000 ulaznica Parnom valjku“, piše „Mozzart“. Što se tiče standardne prodaje karata za pristalice crno-belih, ulaznicu će moći da kupe samo oni koji su članovi kluba. „U ponedeljak 8. decembra od 14 časova
