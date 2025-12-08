Srpski mlazni motori u Dubaiju: Priča o partnerstvu kompanije „MUST Solutions“ i češke CSG

Tango Six pre 2 sata  |  Petar Vojinovic
Na ovogodišnjem vazduhoplovnom sajmu u Dubaiju, pored nastupa kompanije EDePro, na nacionalnom štandu Češke takođe su bili izloženi srpski proizvodi – turbomlazni i turbofenski motori proizvedeni u Srbiji, obojeni srpskom zastavom.

Kako je Tango Six nedavno izvestio, češki konglomerat „Czechoslovak Group“ (CSG), odnosno njihova novoformirana podružnica koja će se baviti vazduhoplovnim tehnologijama „AviaNera Technologies“ investirali su u srpsku kompaniju koja je u Dubai donela svoja dva motora. Ovime je Srbija, na jednom od najvećih vazduhoplovnih sajmova na svetu, predstavila ukupno tri lokalno razvijena mlazna motora od strane dve privatne kompanije. Tango Six je iskoristio priliku da na
Tango Six pre 1 sat
