Istorijska promena! Gotovo dve decenije čekanja — od sada kuće i stanovi ulaze u katastar sa samo 2 dokumenta!

Prijave za legalizaciju u Srbiji otvorene do 5. februara — dva dokumenta dovoljna, popusti i oslobađanja za najugroženije.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, poznat pod nazivom „Svoj na svome“, donet na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izazvao je veliki odziv među građanima širom zemlje. Mnogi su ga dočekali sa oduševljenjem jer prvi put omogućava jednostavnije prijavljivanje nelegalno izgrađenih objekata i konačno rešavanje imovinskog statusa. Interesovanje je ogromno — ljudi prijavljuju svoje kuće, stanove i pomoćne objekte