Volkswagen planira skromnija ulaganja do 2030. godine

Auto blog pre 12 minuta
Uprava grupe ažurira iznos ulaganja svake godine, u sklopu petogodišnjeg investicijskog plana, i u periodu od 2025. do 2029. zacrtala je iznos od skoro 165 milijardi evra.

U periodu od 2024. do 2028. plan je predviđao 180 milijardi evra ulaganja, s vrhuncem u 2024. godini. Grupa Volkswagen uključuje, uz istoimeni brend, i Porsche i Audi, i trenutno muku muči s američkim carinama i sa žestokom konkurencijom u Kini. Najviše je u takvim uslovima stradala zarada Porschea koji na ta dva tržišta prodaje otprilike polovinu automobila. Blum je za nedeljno izdanje Frankfurter Allgemeine Zeitunga rekao da je fokus najnovijeg plana potrošnje
