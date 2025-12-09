Mitrović (SSP): Vučić nije zatekao javni dug od 79 odsto BDP, već ga je sam i napravio

Beta pre 1 sat

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović rekao je danas, povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o zatečenom javnom dugu od 79 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), da ga je on (Vučić) i napravio."Javni dug je dostigao maksimum upravo pod Aleksandrom Vučićem, jer je neodgovorna ekonomska politika vlada koje su vodili on, Ivica Dačić i Mlađan Dinkić dovela Srbiju na ivicu bankrota upravo u julu 2015. godine", rekao je Mitrović, saopštila je SSP.

Naveo je da su podaci surovi i da demantuju predsednika države.

"Srbija je dostigla vrhunac zaduženosti od 79 odsto BDP-a jednu godinu i tri meseca nakon što je Vučić postao premijer i cele tri godine pošto su naprednjaci preuzeli vlast. Stoga, nema bežanja od odgovornosti za izazivanje fiskalnog posrtanja", kazao je Mitrović.

Dodao je da Vučić naglašava da je zemlju iz krize javnog duga u većoj meri izvukla "ekspanzivna monetarna politika Evropske centralne banke, a ne promišljenost režima, jer je jeftin evropski kapital preplavio tržište i pokrenuo investicije, od čega je aktuelni režim pukom srećom profitirao".

"A zapravo, posledice odsustva realnih ekonomskih reformi ovog režima jasno se vide danas. Srbija je zbog nemanja ozbiljne razvojne vizije osuđena da bude ekonomska periferija Evrope dokle god je SNS na vlasti i nikakav Ekspo to neće popraviti, već će nas zbog neisplativog duga i gubitaka ostaviti u hodniku evropske privrede", rekao je Mitrović, a prenela SSP.

(Beta, 09.12.2025)

Povezane vesti »

„Vučić nije zatekao javni dug od 79 odsto BDP već ga je sam napravio“

„Vučić nije zatekao javni dug od 79 odsto BDP već ga je sam napravio“

Nova pre 38 minuta
Mitrović (SSP): Vučić nije zatekao javni dug od 79 odsto BDP, već ga je sam i napravio

Mitrović (SSP): Vučić nije zatekao javni dug od 79 odsto BDP, već ga je sam i napravio

Radio sto plus pre 1 sat
Ovo su 3 opcije za NIS! Predsednik Vučić upozorava: Srbija je spremna da deluje, a rok je 15. januar

Ovo su 3 opcije za NIS! Predsednik Vučić upozorava: Srbija je spremna da deluje, a rok je 15. januar

Kurir pre 58 minuta
Vučić: Bićemo jedna od vodećih zemalja u Evropi po privrednom rastu u narednih pet godina

Vučić: Bićemo jedna od vodećih zemalja u Evropi po privrednom rastu u narednih pet godina

RTK pre 2 sata
SSP: „Peđa Mitrović demantuje Vučića, tvrdi da je javni dug od 79% dostignut pod njegovom vlašću“

SSP: „Peđa Mitrović demantuje Vučića, tvrdi da je javni dug od 79% dostignut pod njegovom vlašću“

Serbian News Media pre 2 sata
Mitrović: Rekordni javni dug od 79 odsto BDP-a bio je tri godine nakon što je SNS preuzeo vlast

Mitrović: Rekordni javni dug od 79 odsto BDP-a bio je tri godine nakon što je SNS preuzeo vlast

Danas pre 2 sata
Vučić: U narednih 5 godina Srbija će biti jedna od vodećih zemalja u Evropi

Vučić: U narednih 5 godina Srbija će biti jedna od vodećih zemalja u Evropi

Pravda pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIvica DačićSSPMlađan DinkićBDPjavni dug

Politika, najnovije vesti »

Simić (Srpska lista): U zgradama severnih opština kopani zidovi i ložena vatra na parketu

Simić (Srpska lista): U zgradama severnih opština kopani zidovi i ložena vatra na parketu

Danas pre 43 minuta
Glavni odbor SPO u subotu raspravlja o odgovornosti Čotrića i Jugovića: U Mionici agitovali za listu SNS, umesto za stranku…

Glavni odbor SPO u subotu raspravlja o odgovornosti Čotrića i Jugovića: U Mionici agitovali za listu SNS, umesto za stranku čiji su potpredsednici

Danas pre 43 minuta
Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog da je pretio policajcu i radniku obezbeđenja na BAS-u

Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog da je pretio policajcu i radniku obezbeđenja na BAS-u

N1 Info pre 23 minuta
Sutra se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

Sutra se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

N1 Info pre 53 minuta
Đurić: Srbija ceni stav Jermenije da ne prizna tzv. Kosovo

Đurić: Srbija ceni stav Jermenije da ne prizna tzv. Kosovo

RTV pre 28 minuta