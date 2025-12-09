Mitrović (SSP): Vučić nije zatekao javni dug od 79 odsto BDP, već ga je sam i napravio

Beta pre 1 sat

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović rekao je danas, povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o zatečenom javnom dugu od 79 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), da ga je on (Vučić) i napravio."Javni dug je dostigao maksimum upravo pod Aleksandrom Vučićem, jer je neodgovorna ekonomska politika vlada koje su vodili on, Ivica Dačić i Mlađan Dinkić dovela Srbiju na ivicu bankrota upravo u julu 2015. godine", rekao je Mitrović, saopštila je SSP.

Naveo je da su podaci surovi i da demantuju predsednika države.

"Srbija je dostigla vrhunac zaduženosti od 79 odsto BDP-a jednu godinu i tri meseca nakon što je Vučić postao premijer i cele tri godine pošto su naprednjaci preuzeli vlast. Stoga, nema bežanja od odgovornosti za izazivanje fiskalnog posrtanja", kazao je Mitrović.

Dodao je da Vučić naglašava da je zemlju iz krize javnog duga u većoj meri izvukla "ekspanzivna monetarna politika Evropske centralne banke, a ne promišljenost režima, jer je jeftin evropski kapital preplavio tržište i pokrenuo investicije, od čega je aktuelni režim pukom srećom profitirao".

"A zapravo, posledice odsustva realnih ekonomskih reformi ovog režima jasno se vide danas. Srbija je zbog nemanja ozbiljne razvojne vizije osuđena da bude ekonomska periferija Evrope dokle god je SNS na vlasti i nikakav Ekspo to neće popraviti, već će nas zbog neisplativog duga i gubitaka ostaviti u hodniku evropske privrede", rekao je Mitrović, a prenela SSP.

(Beta, 09.12.2025)