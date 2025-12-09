Beogradske elektrane najveći dužnik na listih javnih komunalnih preduzeća

Biznis.rs pre 15 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Beogradske elektrane najveći dužnik na listih javnih komunalnih preduzeća

Ukupna dugovanja u glavnom gradu - 18,5 milijardi dinara

Na listi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu, koja imaju najveće dugove prema dobavljačima, u novembru su na prvo mesto izbile Beogradske elektrane sa devet milijardi dinara duga, od čega je veliki deo za gas, saopštio je danas Centar za lokalnu samoupravu (CLS). Kako je navedeno, na drugom mestu je bio GSP Beograd sa 6,1 milijardu dinara duga, od čega je 4,8 milijardi van roka dospeća. Ukupna dugovanja javnih komunalnih preduzeća u Beogradu iznosila su 18,5
