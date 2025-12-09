Horor scena u Nikšiću: U stanu otkrivena tela muškarca i žene, sumnja se na dvostruko ubistvo

Dve osobe su pronađene mrtve u stanu u centru Nikšića Tela žene i muškarca otkrivena su u stanu u centru grada Dve osobe pronađene su mrtve u stanu u centru Nikšića, sumnja se da su ubijene oštrim predmetom, najverovatnije nožem.

Napadač je u bekstvu. Tela žene i muškarca pronađena su u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića. - Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Nikšić, sinoć su oko 19.20 časova od strane člana porodice obavešteni da se M.P. (74) ne javlja na njihove telefonske pozive i da sa ovim licem nisu uspostavili kontakt dva dana. Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalaženju ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti,