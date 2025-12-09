(Video) Ovako je pala auto-mafija: Policija zatekla osumnjičene u donjem vešu u krevetu, zaplenjen porše i druga "besna" vozila

Blic pre 2 sata
(Video) Ovako je pala auto-mafija: Policija zatekla osumnjičene u donjem vešu u krevetu, zaplenjen porše i druga "besna" vozila…
Policija je tokom pretresa pronašla vozila tražena međunarodnim poternicama, kao i veći broj novijih automobila Automobili su naknadno prodavani nakon modifikacija, uključujući uklanjanje GPS uređaja i falsifikovanje brojeva šasije U akciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, koja je sprovedena u Kruševcu, Ćupriji i
