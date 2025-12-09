Zelenski stigao u Brisel. Uskoro razgovori sa Ruteom, Fon der Lajen i Koštom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao u Brisel radi važnih sastanaka sa evropskim liderima Naglasio je značaj saradnje sa partnerima u cilju zajedničke bezbednosti Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je večeras u Brisel, gde će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i predsednicom Evropske komisije (EK) Ursulom fon der Lajen. Zelenski je to objavio na Telegramu i platformi X.