EU planira kredit Ukrajini od 210 milijardi evra: Koliko će članice pojedinačno morati da obezbede novac

Danas pre 15 minuta  |  FoNet
EU planira kredit Ukrajini od 210 milijardi evra: Koliko će članice pojedinačno morati da obezbede novac

Članice Evropske unije moraće pojedinačno da obezbede milijarde evra kako bi garantovale kredit od čak 210 milijardi evra za Ukrajinu, pri čemu će Nemačka pružiti podršku do 52 milijarde, navodi se u dokumentima koje je dobio Politiko.

Evropska komisija je prošle nedelje predstavila iznose diplomatama, nakon što je otkrila svoj plan za kredit Ukrajini, koristeći sredstva iz zamrznute ruske državne imovine. Podrška koja bi bila proporcionalno podeljena među članicama bloka neophodna je kako bi se ubedila Belgija da dozvoli uzimanje ruskog novca. Premijer Belgije Bart de Vever za sada se protivi korišćenju suverene ruske imovine zbog zabrinutosti da bi njegova zemlja na kraju mogla biti primorana
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Rute: Imao sam dobar razgovor sa Zelenskim i liderima EU

Rute: Imao sam dobar razgovor sa Zelenskim i liderima EU

Politika pre 9 minuta
(Video) "Dva scenarija da Rusi dođu do ukrajinsko-rumunske granice" General iz komšiluka Srbije upozorava: "Sigurno će izbiti…

(Video) "Dva scenarija da Rusi dođu do ukrajinsko-rumunske granice" General iz komšiluka Srbije upozorava: "Sigurno će izbiti novi sukob"

Blic pre 49 minuta
Zelenski objavio spisak! Neko od njih će zameniti drugog čoveka Ukrajine: "Možda bih mogao i da živim bez njega"

Zelenski objavio spisak! Neko od njih će zameniti drugog čoveka Ukrajine: "Možda bih mogao i da živim bez njega"

Blic pre 1 sat
Zelenski stigao u Brisel. Uskoro razgovori sa Ruteom, Fon der Lajen i Koštom

Zelenski stigao u Brisel. Uskoro razgovori sa Ruteom, Fon der Lajen i Koštom

Blic pre 2 sata
"To neću prihvatiti": Obran besni zbog nove odluke EU: "Brisel nas primorava da platimo"

"To neću prihvatiti": Obran besni zbog nove odluke EU: "Brisel nas primorava da platimo"

Blic pre 2 sata
(Foto) Putin oslobađa ubice i šalje ih u rat?! Rafis odrao kožu supruzi jer nije htela da mu skuva supu, a umesto na robiju…

(Foto) Putin oslobađa ubice i šalje ih u rat?! Rafis odrao kožu supruzi jer nije htela da mu skuva supu, a umesto na robiju, poslat na front

Blic pre 3 sata
Zelenski: Tramp ima svoju viziju okončanja rata, koja se razlikuje od ukrajinske

Zelenski: Tramp ima svoju viziju okončanja rata, koja se razlikuje od ukrajinske

Danas pre 4 sati

Ključne reči

KreditiEvropska UnijaUkrajinaEUNemačkaBelgijaEvropska komisija

Svet, najnovije vesti »

Patriotizmom protiv radikalnog nacionalizma

Patriotizmom protiv radikalnog nacionalizma

Radar pre 29 minuta
EU planira kredit Ukrajini od 210 milijardi evra: Koliko će članice pojedinačno morati da obezbede novac

EU planira kredit Ukrajini od 210 milijardi evra: Koliko će članice pojedinačno morati da obezbede novac

Danas pre 15 minuta
Novi snažan udar! Još jedan jak zemljotres pogodio Japan

Novi snažan udar! Još jedan jak zemljotres pogodio Japan

Blic pre 9 minuta
Devojčica umrla čim je pojela maline sa čokoladom. Bila meta osvete ostavljene ljubavnice? Reči oca slamaju srce (video, foto)…

Devojčica umrla čim je pojela maline sa čokoladom. Bila meta osvete ostavljene ljubavnice? Reči oca slamaju srce (video, foto)

Blic pre 19 minuta
Požar u porodičnoj kući, ima mrtvih

Požar u porodičnoj kući, ima mrtvih

Alo pre 4 minuta