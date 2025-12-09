Puštena u rad platforma sa cenama u trgovinskim lancima: Cenovnici po uredbi

Na platformi „Cenovnici po uredbi“ od danas su javno dostupne cene proizvoda u trgovinskim lancima, detaljan pregled cena proizvoda po datumima, kretanje cena tokom vremena, kao i lista najvećih povećanja i smanjenja cena, saopštila je Kancelarija za IT i eUpravu.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović predstavili su novu Uredbu o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe kojom je, između ostalog, propisano da svi trgovinski lanci objavljuju podatke o cenovnicima svake nedelje na Nacionalnom portalu otvorenih podataka. Jagoda Lazarević je navela da se platformi „Cenovnici po uredbi“ pristupa putem sajta Ministarstva unutrašnje i