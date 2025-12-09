„To je bio pokušaj ubistva“: Obratila se studentkinja Kristina koju su 24. januara udarila kola

Studentima Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu koji šetnjom obeležavaju godinu dana od početka blokade tog fakulteta, danas se preko razglasa u Ulici Jurija Gagarina obratila studentkinja Kristina koju je na tom mestu 24. januara udarila automobilom Milica Stojanović.

Kristina je tada zadobila povrede glave, a Milici Stojanović prvo se na teret stavljalo krivično delo „pokušaj ubistva“, potom „teško delo protiv opšte sigurnosti“, a na kraju ju je pomilovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Studentkinja Kristina je navela da je to bio pokušaj ubistva. Ona je svesno dodala gas dok ja stojim. To nije bio nesporazum niti saobraćajna greška već pokušaj ubistva. I dalje se sećam tog pogleda, zvuka autobila koji ubrzava i bolničkog