Noć u Beogradu relativno mirna, hitnoj pomoći najviše se javljali hronični pacijenti

Euronews pre 52 minuta  |  Autor: Tanjug
Noć u Beogradu relativno mirna, hitnoj pomoći najviše se javljali hronični pacijenti
Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, a u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Borči, niko nije povređen, rečeno je u službi Hitne pomoći. Udes se dogodio u 22.18 časova na uglu ulice Žarka Zrenjanina i Ustavske. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 97 puta, a od toga je 14 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici među kojima najviše osobe sa hipertenzijom.
